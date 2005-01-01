الرئيس المصري : الدعوة للتظاهرات لا تدعو للقلق (فيديو)

القاهرة / وكالات /

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى عودته من نيويورك بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الدعوة للتظاهرات لا تدعو للقلق.

ونشر حساب الرئيس المصري اليوم الجمعة، عبر موقع "توتير"، صورا للحظة عودته إلى مصر آتيا من نيويورك حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان مئات المصريين في استقبال السيسي، حاملين الأعلام المصرية، وصور الرئيس المصري.

وقال الرئيس المصري، إنه "يجب أن يعلم الجميع أن الشعب المصري بات واعيا على كيفية تزييف الواقع وخداع الناس"، داعيا "المصريين إلى عدم القلق من أي شيء".

وأضاف السيسي، في تصريحات عقب وصوله إلى مصر، ردا على سؤال حول انطباعه على تأييد المصريين له ونزولهم واحتشادهم بمطار القاهرة بالزغاريد والهتافات المؤيدة له أنه "عندما سيطلب التفويض من المصريين، فإنهم سينزلون بالملايين، من أجل إرسال رسالة واضحة للعالم".

وعلق الناشطيون على الصور التي نشرها حساب الرئيس المصري، متمنين "السلامة للرئيس المصري"، وراجين الله "حماية مصر من كل مكروه".

يأتي ذلك، في وقت دعا مناهضون للرئيس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر اليوم الجمعة للمطالبة برحيله عن السلطة.

وكان السيسي دعا خلال كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى فتح نقاش حول تطوير عمل دول المنطقة، تحت مظلة الأمم المتحدة.

المصدر: RT+ اليوم السابع