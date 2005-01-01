تركيا تجدد التزامها بدعم الفلسطينيين ووكالة "الأونروا"

غزة / سما /

جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الجمعة، تأكيد بلاده بمواصلة تقديم الدعم للفلسطينيين، والمساهمة في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".



وقال تشاووش أوغلو في تغريدة بموقع "تويتر" عقب مشاركته باجتماع وزارة للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين برئاسة النرويج، إنه "أكد خلال الاجتماع على ضرورة تقديم المجتمع الدولي الدعم السياسي والمادي للأونروا".



ولفت تشاووش أوغلو إلى أن تركيا ستواصل تقديم دعمها "للأشقاء الفلسطينيين الذين يمرون بظروف صعبة، وستواصل مساهمتها في الأونروا التي تدعم اللاجئين الفلسطينيين".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن الثلاثاء الماضي، هجوما حادا على الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال إنه "يتوجب على الأمم المتحدة أن تدعم الشعب الفلسطيني بما هو أكثر من الوعود".



وفي كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، أشار أردوغان إلى أن قوات الاحتلال قتلت قبل أسبوعين "امرأة فلسطينية بريئة بكل حقارة وهذا لم يحرك الضمائر"، مضيفا أنه "إذا لم تحرك مشاهد القتل الوحشية لامرأة فلسطينية بريئة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ضميرنا فلم يعد معنى للكلام".



كما عرض أردوغان خلال كلمته صورة تحمل خريطة فلسطين التاريخية وتمدد الاحتلال فيها، وقال: "أتساءل اليوم أين هي حدود إسرائيل، ولماذا تزيد مساحتها وتتقلص مساحة فلسطين"، داعيا إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.