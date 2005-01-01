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استقرار مصر مصلحة لفلسطين والأمة

الشيخ عزام يرد على "حكاية" عمرو أديب

الجمعة 27 سبتمبر 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ عزام يرد على "حكاية" عمرو أديب


غزة/سما/



أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد في فلسطين الشيخ نافذ عزام أنّ حركته تتمنى الخير لمصر ولا يمكن أن تتسب في أذى لها.
وفي رسالةٍ أرسلها الشيخ عزام إلى الإعلامي المصري عمرو أديب أذيعت في برنامج "الحكاية" الذي يبث على قناة "mbc" مصر ، قال : نحن نتابع برنامجكم ونتابع جهدكم الإعلامي الواضح، وحرصاً منا على تكاتف جهودكم وجهودنا في خدمة قضايا أمتنا الكبيرة، وفي قلبها قضية فلسطين، نود أو نوضح لكم أنّ مصر في قلوبنا جميعا .
وأضاف : أردت التأكيد لكم أننا لم نفكر في السابق ولن نفكر بالمستقبل في أي شيء قد يضر مصر أو فرداً واحداً من أبنائها.
وأكد الشيخ عزام أن هناك التباس فيما أذيع حول الأخ اشرف طافش، ولم يحدث طوال السنوات الماضية وعلى اختلاف المراحل السياسية أن حدثت حادثة تسيئ إلى مصر من طرفنا أخو تشوش على أمنها واستقرارها .
وقال، نحن نؤمن ونعلن هذا على الملأ أنّ استقرار مصر يصب في مصلحة الأمة وقضاياها وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
 

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