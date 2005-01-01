ابو عيطة يكشف ما دار مع اشتية خلال اجتماع الثوري حول التقاعد المالي وتفريغات 2005

غزة / سما /

كشف نائب امين المجلس الثوري لحركة فتح فايز ابو عيطة عما دار في اجتماع رئيس الوزراء د.محمد اشتية مع اعضاء المجلس الثوري .

وقال ابو عيطة في تصريح له على صفحته الشخصية "فيس بوك " :" آثرت عدم الحديث عن فحوى اجتماع المجلس الثوري مع رئيس الوزراء د. محمد اشتية فيما يتعلق برواتب الموظفين وتفريغات 2005 مستدركا بالقول :" ولكن استجابة لرغبة ومناشدات بعض الاخوة فإنني أوجز لكم ما دار في هذه الجلسة بشأن قضية الموظفين.

واوضح ان اشتية تحدث بمسؤولية عالية وأكد أن الموظفين في قطاع غزة يتعرضوا لظلم كبير و شدد على قضية التقاعد المالي وتفريغات 2005.

وشدد على ان اشتية تعهد بحل أزمة الموظفين من أبناء غزة وإيجاد الحل المناسب لقضية تفريغات 2005 قائلا : " أتعهد بإنهاء معاناة موظفي قطاع غزة وشدد على أنه لا يعرف التمييز ولا الجغرافيا.

واضاف :" رغم كل ما استمعت له من حديث طيب من قبل رئيس الوزراء اختصر علينا الوقت والقول، الا انني قدمت مداخلة مطولة شرحت فيها مشكلة الموظفين وتفريغات 2005 من ألفها إلى يائها، وحاولت أن أكون لسان حال لكل إخواني الموظفين معبرا عما يجول في خواطرهم تطرقت خلالها لموضوع العلاوات والخصومات ولجان تحديث البيانات ونقلت لرئيس الوزراء والاخوة أعضاء المجلس الثوري صورة واضحة عن معاناة الموظفين وما وصلت له أوضاعهم المعيشية.

وختم ابو عيطة بالقول :" انهيت حديثي بالمطالبة بتحديد سقف زمني لانتهاء عمل لجنة تحديث البيانات، حتى تنتهي معاناة آلاف الموظفين بأسرع وقت ممكن.