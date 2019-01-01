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البنتاغون سيرسل 200 جندي وصواريخ باتريوت إلى السعودية

الجمعة 27 سبتمبر 2019 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون سيرسل 200 جندي وصواريخ باتريوت إلى السعودية


وكالات

أعلن البنتاغون، أنه سيتم نشر بطارية صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي و4 رادارات من نوع "سنتينل"، بالإضافة إلى 200 فرد من طواقم الصيانة في السعودية لتعزيز قدراتها الدفاعيةن  بعد أكبر هجوم على الإطلاق يستهدف منشآتها النفطية هذا الشهر.

وقال الجيش الأمريكي في بيان إنه خصص عتادا إضافيا "استعدادا لأوامر بنشره" وهو ما يعني إمكانية استخدامه بشكل أسرع في حال وقوع أزمة. ويشمل ذلك بطاريتي صواريخ باتريوت ونظام ثاد.

وقال رئيس البنتاغون إن إرسال قوات أمريكية جديدة إلى الشرق الأوسط تعد بمثابة خطوة أولى، للرد على "العدوان الإيراني"، لافتا إلى أن "الغرض من المساعدات العسكرية الأمريكية للسعودية هو إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات". 

وأعلن أسبر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط على خلفية الهجوم الإيراني المزعوم على المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق، كشف وزير الدفاع الأمريكي، مارك أسبر، دور القوات التى وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرسالها إلى الشرق الأوسط، قائلا إنها "ستقوم بمهام مجال الدفاع الجوي والصاروخي".

وأضاف أسبر إن إرسال الولايات المتحدة أسلحة إضافية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يأتي لتحسين قدراتهما الدفاعية. 

ويأتي قرار ترامب بإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط في إطار نهج إدارته لممارة سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وعلى خلفية الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" النفطية في الـ 14 من أيلول/سبتمبر الحالي، والتي أعلن الحوثيون، مسؤوليتهم عنه.

يذكر أن الولايات المتحدة قد اتهمت إيران بمهاجمة البنية التحتية للنفط في المملكة العربية السعودية، فيما تنفي إيران ذلك.

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