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ريفلين يهدد لبنان من الحدود الشمالية

الجمعة 27 سبتمبر 2019 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريفلين يهدد لبنان من الحدود الشمالية


القدس المحتلة / سما /

أجرى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين جولة شمال إسرائيل، زار خلالها قيادة الجيش ورؤساء مجالس المستوطنات هناك.

وقال ريفلين خلال لقائه مع قائد المنطقة الشمالية أمير بارام والجنود هناك، لتهنئتهم بالسنة اليهودية الجديدة، "إن لبنان سيتحمل أي مسؤولية عن هجوم من حزب الله على إسرائيل، والرئيس اللبناني لن يتمكن من غسل يده إذا أطلقت الصواريخ الإيرانية من لبنان على إسرائيل".

وأضاف وفق القناة 7 العبرية "نحن مصممون على الحفاظ على سيادتنا وأمن الإسرائيليين، وسنرد بحزم على كل عمل ضدنا وجاهزون لأي سيناريو وفي أي وقت".

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