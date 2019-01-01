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نتنياهو يطلب بثاً مباشراً لجلسة استجوابه والمدعي العام يرفض

الجمعة 27 سبتمبر 2019 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يطلب بثاً مباشراً لجلسة استجوابه والمدعي العام يرفض


القدس المحتلة / سما /

 طلب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المؤقت، الخميس، من افيخاي ماندلبليت المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بث جلسة الاستماع القضائية في ملفات الفساد المتهم فيها التي ستعقد الأسبوع المقبل على الهواء مباشرة.

وقال نتنياهو -وفق "يديعوت أحرونوت": "بعد 3 سنوات من التسريبات، حان الوقت لكي يسمع الجمهور كل شيء، يجب أن يكون كل شيء بدون وسطاء وبدون رقابة وبدون أي تشويه".

وقال ماندلبليت في ردّ خطّي على محامي نتنياهو إنّه "لا يمكن قبول هذا الطلب غير المسبوق".

وأضاف ماندلبليت: "تهدف هذه الجلسة إلى إقناع السلطات القانونية ببراءة موكّلكم وليس لإقناع الجمهور بذلك. إنّه قرار مهني يجب أن يظلّ مستقلاً عن أيّ حكم خارجي أو ضغط سياسي".

ويحاول نتنياهو قبل انتهاء مهلة تشكيل الحكومة المقبلة أن يظهر بأن كل ما يسرب بشأن الملفات المتهم بها أنها غير صحيحة وأنه لا يوجد أي شيء ضده من تلك الاتهامات.

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