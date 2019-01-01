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حالة الطقس: جمعة حارة نسبياً

الجمعة 27 سبتمبر 2019 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: جمعة حارة نسبياً


رام الله / سما /

 تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
 

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