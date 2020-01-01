اشتية: التنمية بحاجة لتعبئة الإمكانيات لمكافحة الفقر والبطالة

نيويورك /سما/

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن تمويل التنمية في العالم مهم لإنجاز الأجندة العالمية حول التنمية المستدامة، ولا بد للدول المتقدمة من مساعدة الدول النامية.

جاء ذلك خلال كلمته نيابة عن مجموعة الـ 77والصين، في الحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، اليوم الخميس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف اشتية، أن عملية التنمية تحتاج تعبئة المصادر والإمكانيات من اجل مكافحة الفقر والبطالة، وان تكون منسجمة مع الأولويات الوطنية لكل دولة.

وتابع: تحقيق التنمية المستدامة يحتاج الى انجاز الاهداف التي اتفق العالم عليها في اجندة 2030، علما أن الاجراءات التي تأخذها بعض الدول بالقوة تقوض أهداف التنمية.