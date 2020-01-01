السلطات الأُردنية تعتقل 3 قيادات من "العمل الإسلامي" وناشطين سياسيين

عمان /سما/

استنكرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي الاردني حملة الاعتقالات بحق عدد قيادات وكوادر الحزب والنشطاء السياسيين، التي كان آخرها اعتقال كل من القياديين في الحزب الدكتور منير عقل وسلمان المساعيد وعضو الحزب مقداد الشيخ وكل من الناشطين السياسيين عادل الدردساوي وماجد الشراري.

وطالب رئيس اللجنة المحامي عبدالقادر الخطيب في تصريح صادر عنه، الخميس، بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف ما وصفه بسياسة الاعتقال التعسفي بحق الناشطين السياسيين والحراكيين، كما استنكر منع وفد لجنة الحريات في الحزب من زيارة المعتقلين للحصول على وكالات للدفاع عنهم.

وأضاف الخطيب: "إننا في لجنة الحريات ندين هذه الاعتقالات التعسفية وما تخللها من مداهمة منازل المعتقلين في وقت متأخر من الليل وانتهاك حرمتها وترهيب الأطفال والنساء، في ممارسة تخالف القانون والدستور وتكرس العقلية العرفية ضمن سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الحريات".