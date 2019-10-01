الاحتلال يقرر فرض اغلاق شامل على الضفة وغزة

القدس المحتلة / سما /

قرر جيش الاحتلال فرض اغلاق شامل على الضفة وغزة بمناسبة حلول "الاعياد اليهودية".

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال انه "بناء على تقييم الوضع الأمني وتعليمات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال الأعياد اليهودية المقبلة".

وسيبدأ الاغلاق بمناسبة حلول ما تسمى بـ"رأس السنة العبرية" في منتصف ليل السبت-الأحد 29/ 9 وحتى منتصف الليل بين يوميْ الثلاثاء والأربعاء 1/10/2019.

فيما سيتم الاغلاق بمناسبة ما يسمى بـ"يوم الغفران" من منتصف الليل بين يوميْ الاثنين والثلاثاء 8/10/2019 وحتى منتصف الليل بين يوميْ الأربعاء والخميس 9/10/2019.

كما وسيتم الاغلاق بمناسبة حلول ما يسمى "عيد العرش" من منتصف ليل السبت-الأحد 13/10/2019 وحتى منتصف الليل بين يوميْ الاثنين والثلاثاء 21/10/2019.

وأكد انه سيتم رفع الاغلاق وإعادة فتح المعابر بناءً على تقييم الوضع. طيلة فترة الأعياد لن يشمل الاغلاق المناطق الصناعية في الضفة الغربية.

وأشار الى انه خلال فترة الإغلاق سيسمح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط وفق موافقة بما يسمى بـ"منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق".