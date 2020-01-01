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بومبيو: كلّ ما قامت به الدبلوماسية الأمريكية بشأن أوكرانيا "في محله تماماً"

الخميس 26 سبتمبر 2019 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو: كلّ ما قامت به الدبلوماسية الأمريكية بشأن أوكرانيا "في محله تماماً"


نيويورك /سما/

أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، للصحافيين أنّ كلّ ما قامت به الدبلوماسية الأمريكية مع أوكرانيا هو "في محلّه تماماً"، وذلك بعد نشر محضر محادثة هاتفية مثيرة للجدل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي.

وقال بومبيو إنّه "على حدّ علمي وعلى ضوء كلّ ما رأيته حتى الآن، فإنّ كلّ ما جرى بناء على قرارات من مسؤولين في وزارة الخارجية كان في محلّه تماماً".

وأضاف أنّ كل هذه الأنشطة "تتّفق والهدف الذي حدّدناه" والمتمثّل بتعزيز العلاقات مع الرئيس الأوكراني الجديد ومساعدته على "وضع حدّ للفساد في أوكرانيا.

وتابع الوزير الأميركي "نأمل أن نتمكّن من مساعدتها في القيام بذلك. سيكون أمراً جيداً لأوكرانيا، وهو أمر جيد بالنسبة لأوروبا، كما أنّه سيصدّ روسيا إلى حد كبير".

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