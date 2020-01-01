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الهدمي يبحث مع وفد "كوميسك" تعزيز التعاون في المجال السياحي

الخميس 26 سبتمبر 2019 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهدمي يبحث مع وفد "كوميسك" تعزيز التعاون في المجال السياحي


القدس المحتلة / سما /

بحث وزير شؤون القدس فادي الهدمي في مكتبه اليوم الخميس، مع وفد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، الدعم الاقتصادي لمدينة القدس، خاصة في المجال السياحي الذي يلعب دوراً كبيراً في تنشيط القطاعات الاقتصادية.

وأكد الطرفان ضرورة ايجاد آليات فعالة لتنشيط هذا القطاع في القدس المحتلة، سواء من ناحية البنية التحتية أو زيادة عدد الغرف الفندقية، أو تنظيم نشاطات وفعاليات ثقافية جاذبة للحركة السياحية.

 وبين الهدمي أن الوزارة تعمل على تعزيز صمود المواطنين المقدسيين، وهو الدور الذي ستستمر بأدائه إضافة إلى النهج الجديد الذي ستتبعه باتجاه التنمية.

وأكّد أنّ تركيز الوزارة سينصب على قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والسياحة بشكل أساسي، وبشكل متقاطع مع قطاعات الشباب والتدريب المهني.

من ناحيته، أكّد مدير عام مكتب تنسيق "الكومسيك" محمد إكير أهمية الدور الذي تلعبه دولة فلسطين كنائب دائم لرئيس اللجنة، والتي تعتبر إحدى أهم اللجان الدائمة في منظمة التعاون الإسلامي.

كما بحث الهدمي مع الهيئة الإدارية لغرفة تجارة وصناعة القدس في مقرها ببلدة الرام، شمال القدس المحتلة، الصعوبات والمشاكل التي تواجه شريحة التجار في مدينة القدس وتحديدا في البلدة القديمة.

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