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مصرع عامل اثر سقوط رافعه عليه في سلفيت

الخميس 26 سبتمبر 2019 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع عامل اثر سقوط رافعه عليه في سلفيت


سلفيت /سما/

لقي مواطن يبلغ من العمر( 57 عاما) مصرعه مساء اليوم، اثر سقوط رافعة عليه أثناء عمله في مصنع للمفروشات ببلدة مسحة شمال غرب سلفيت.

وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبعد ورود بلاغ من الجمعية العلمية في بلدة بديا عن وصول مصاب بحالة حرجة بسبب وقوع رافعة عليه داخل مصنع للمفروشات في المنطقة الصناعية ببلدة مسحة، تحركت قوة من مركز شرطة بديا والمباحث العامة وقسم التحقيق للمكان .

وأضاف ان الشرطة والنيابة العامة فتحتا تحقيقا بالحادث للوقوف على ملابساته فيما قررت النيابة التحفظ على الحثمان واحالته للطب العدلي للتشريح للوقوف على سبب الوفاة .

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