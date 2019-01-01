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غانتس يدعو نتنياهو للتفاوض دون شروط مسبقة

الخميس 26 سبتمبر 2019 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يدعو نتنياهو للتفاوض دون شروط مسبقة


القدس المحتلة / سما /

دعا زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس، الخميس، زعيم حزب "الليكود" ورئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للتفاوض دون "شروط مسبقة، ودون وجود ألاعيب". وجاء ذلك بعد أن أعلن مقر الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الأربعاء، انه سيوكل مهمة تشكيل الحكومة القادمة لنتنياهو.

وقال غانتس في افتتاح جلسته مع أعضاء التحالف "الحقائب الوزارية ليست هدفنا، بل هي أدوات عمل بالنسبة لنا، أنا لا أتطلع لأن أكون رئيس وزراء من أجل الكرامة الشخصية، طلبت ثقة الجمهور من أجل المهمة وليس من أجل المنصب، وسأواصل طلب ذلك حتى ان يتم تشكيل حكومة في إسرائيل".

وأضاف غانتس "نحن لا نهاجم أي شخص على المستوى الشخصي، بل نسعى لتحقيق النزاهة العامة، نحن نعمل ضد الفساد، ولا يمكننا الجلوس في حكومة برئاسة رئيس وزراء تمثل ضده لوائح اتهام، ولذلك أدعو ثاني أكبر حزب لدينا (الليكود) الى حوار حول المضمون والجوهر".

وتطرق غانتس في حديثه الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، قائلًا: " نحن نسعى لتشكيل حكومة وحدة، ويتم تشكيل الحكومة عندما يتم وضع الحجرين الكبيرين، أي الحزبين الرئيسيين، في المرتبة الأولى، ولكن أولا وقبل كل شيء يجب أن توافق الأحزاب الكبيرة على الخطوط الأساسية ومن ثم تنضم إليها الأحزاب الأخرى"، مشيرًا الى انه "متفائل وأؤمن أنه يمكن تشكيل حكومة وحدة".

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