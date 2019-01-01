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مجدلاني يطلع السفير الصيني على المستجدات السياسية

الخميس 26 سبتمبر 2019 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يطلع السفير الصيني على المستجدات السياسية


رام الله / سما /

 أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قواة واي على آخر المستجدات السياسية والميدانية.

وأكد مجدلاني لدى استقباله السفير واي بمكتبه في  مدينة رام لله، اليوم الخميس، على الدور الهام الذي تلعبه الجمهورية الصينية في المنطقة، ودعمها للقضية الفلسطينية في ظل التحديات التي تواجهها واستمرار انتهاكات الاحتلال وإجراءاته القمعية المدعومة من الإدارة الأميركية.

وتابع إن عملية السلام ليست على أجندة أي حكومة إسرائيلية مقبلة، ومن يشجعها على ذلك إدارة ترمب وسفيرها في دولة الاحتلال، التي أعطت حكومة نتنياهو الضوء الأخضر لاستمرار تصعيده العدواني وإعلانه الأخير ضم مناطق غور الأردن والمناطق وأجزاء من الضفة الغربية.

وشدد مجدلاني على ضرورة تحرك الدول الفاعلة على الساحة الدولية، من أجل العمل على انعقاد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية دولية وليس برعاية أميركية، مضيفا أأنه على الأمم المتحدة اتخاذ قرار بتوفير حماية دولية لشعبنا من جرائم الاحتلال.

من جانبه، أكد السفير واي مواصلة بلاده دعمها للقضية الفلسطينية، وتمسكها بقرارات الشرعية الدولية، قائلا: إن جمهورية الصين الشعبية قامت بتعين مبعوث جديد لها لعملية السلام، حيث سيزور المنطقة في الفترة المقبلة.

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