منسق سلطات الاحتلال "أبو ركن" يوضح حقيقة فتح معابر وبوابات في الضفة

القدس المحتلة / سما /

نفى منسق سلطات الاحتلال للأراضي الفلسطينية "كميل أبو ركن"، الأنباء التي تحدثت عن فتح المعابر والبوابات الإسرائيلي في منطقتي طولكرم وجنين أمام الفلسطينيين على مصراعيها بشكل مفاجئ.

و بحسب "عكا" للدراسات الإسرائيلية قال "أبو ركن" في تصريح له، إن "شائعات راجت حول فتح إسرائيل للمعابر والبوابات في منطقتي جنين وطولكرم على مصراعيها، لإتاحة دخول الفلسطينيين مشيًا على الأقدام وحتى بالسيارات، وهو أمر عار عن الصحة تمامًا".

وأضاف منسق السلطات الإسرائيلية، أن هناك مجموعات من الفلسطينيين اقتحموا هذه البوابات بالقوة وبصورة مخالفة للقانون، على حد زعمه.

يشار إلى أن أعداد كبيرة من أهالي طولكرم تحديدًا، تمكنت يوم الأربعاء، من الدخول إلى إسرائيل مشيًا على أقدامهم، فيما عبر آخرون بمركباتهم من خلال البوابّة العسكرية الإسرائيلية في منطقة شويكة، وهو ما أثار التساؤلات حول ذلك.