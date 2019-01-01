فقدان الاتصال بمستوطن في سيناء منذ 4 أيام

القدس المحتلة / سما /

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس فقدان مستوطن إسرائيلي في شبه جزيرة سيناء المصرية منذ 4 أيام.

وقد أصدرت شرطة الاحتلال بيانًا طالبت فيه المستوطنين الإسرائيليين بالبحث عن مستوطن إسرائيلي مفقود منذ 4 أيام في سيناء.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن المستوطن "أفيف سلوبودكين" 26 عاماً، غادر إلى سيناء في وقت سابق من هذا الشهر وفقد الاتصال به في 22/9.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تجري اتصالات مع القنصل الإسرائيلي في القاهرة لمتابعة الأمر.