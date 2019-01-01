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الأوقاف: تكرار إغلاق الاقصى يهدف للسيطرة عليه وضرب الوضع القائم

الخميس 26 سبتمبر 2019 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف: تكرار إغلاق الاقصى يهدف للسيطرة عليه وضرب الوضع القائم


رام الله / سما /

حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من الاغلاقات المتكررة للمسجد الأقصى تحت مبررات واهية تهدف للسيطرة عليه، ومنع المؤمنين المسلمين من الصلاة فيه، في رفض واضح لحق من حقوق الإنسان المتعلق بالعبادة.

وقال وكيل الوزارة حسام أبو الرب إن ممارسات حكومة الاحتلال من خلال أذرعها العسكرية ومن خلال سياستها التي تدفع إلى الإخلال بالوضع القائم في الأقصى، لها تعبير واضح وصريح عن النوايا التي تبيتها الأقصى بكافة مساجده ومساطبه وساحاته.

وطالب ابو الرب المؤسسات الحقوقية والمؤسسات التي تعنى بالتراث الإنساني بوضع حد لهذه الانتهاكات التي تحرم المؤمنين من أداء عبادتهم في الوقت المحدد لها، عدا عن أن وضع الأماكن الدينية الإسلامية والوقفية خالصة السيادة لشعبنا الفلسطيني، ضمن دائرة الخلاف السياسي هو خاطئ ومرفوض جملة وتفصيلا.

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