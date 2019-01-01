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المالكي يبحث مع نظيره الأستوني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الخميس 26 سبتمبر 2019 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يبحث مع نظيره الأستوني سبل تعزيز العلاقات الثنائية


نيويورك /سما/

بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع نظيره الأستوني أورماس رينسالو، سبل تعزير العلاقات في مختلف المجالات والقضايا بين البلدين.

وهنأ المالكي استونيا بعضويتها في مجلس الأمن، مثنيا على دورها الفعال فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا استعداد دولة فلسطين للتعاون مع استونيا خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن.

وعبر المالكي خلال لقائه رينسالو، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن ارتياحه لنتائج المشاورات السياسية التي عقدت مؤخرا مع استونيا، وعن نتائجها المثمرة وأهمها برامج التدريب للدبلوماسيين الناشئين والمنح الدراسية المقدمة من استونيا لفلسطين.

من جهته، أعرب رينسالو عن شكره للوزير المالكي على دعوته لزيارة فلسطين، مؤكدا دعمهم للفلسطينيين والجاهزية للعمل المشترك مع فلسطين خاصة خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن.

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