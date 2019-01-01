بزعم تنفيذه عملية طعن.. اطلاق النار باتجاه فتى داخل الاقصى واصابة مجندة إسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

اصيب فتى برصاص جنود الاحتلال عصر اليوم، بزعم طعنه شرطيا اسرائيليا في منطقة باب السلسلة بالقدس .

وأفادت القناة 12 الاسرائيلية، ان الشرطي اصيب بجروح ، كما اصيب منفذ العملية برصاص الجنود المتواجدين بالمكان ، دون التطرق لطبيعة الاصابات .

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه أحد الفتية داخل ساحات المسجد الأقصى، ولم يتمكن المتواجدين في المكان الوصول الى الفتى للاطمئنان على وضعه الصحي أو مساعدته، حيث أحاطه جنود الاحتلال وقاموا باعتقاله على الفور.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أبعدت المصلين المتواجدين بالقرب من الفتى، وعلى الفور اغلقت أبواب المسجد الأقصى بالكامل، ومنعت الدخول أو الخروج منه.

كما اغلقت قوات الاحتلال أبواب القدس القديمة، وانتشرت الشرطة والقوات الخاصة وفرق الخيالة في الشوارع المحاذية للبلدة القديمة.