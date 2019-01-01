"حماس" تثمن مواقف الدول المتضامنة مع فلسطين في اجتماع الأمم المتحدة

غزة / سما/

ثمنت حركة "حماس" على لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية اليوم الخميس، مواقف قادة الدول المتضامنة مع فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في مدينة نيويوك.

وقال هنية في بيان صادر عنه: "تابعنا في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومعنا الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، بكل اهتمام وتقدير، خطابات وكلمات قادة الدول العربية والإسلامية والعالم، في الدورة الرابعة والسبعين لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عبرت بكل وضوح عن تضامنها مع فلسطين وأرضها المحتلة وشعبها الصامد، وأيدت الحقوق الفلسطينية، وأدانت استمرار إجرام الاحتلال الصهيوني وعدوانه على الأرض والشعب الفلسطيني".

وتابع هنية: "إننا نشيد بحضور فلسطين وقضيتها العادلة في هذا المحفل الدولي، ونثمن مواقف هذه الدول المشرفة؛ والتي باتت تفضح سياسة الاحتلال العدوانية ومخططاته الإجرامية عبر القتل والحصار والاستيطان والتهويد والتهجير، وصولاً إلى التصفية والتغييب، وتعري ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض الدول في التعامل مع القضية الفلسطينية، تساوقاً وانحيازاً لأجندات قادة الاحتلال المتطرفة والعدوانية".

وأضاف : "إننا في حركة حماس، وإذ نثمن ونقدر عالياً ما ورد في كلمات قادة الدول الشقيقة والصديقة المتضامنة مع فلسطين، لنؤكد ضرورة أن تتوحد الجهود وتتضافر هذه المواقف لتشكّل حائط صدّ منيع ضد ما يُسمى " صفقة القرن "، ورفض كل المحاولات الرامية إلى تسويق وفرض حلول باطلة ضد ثوابت وحقوق ومقدسات الشعب الفلسطيني، وندعو إلى تحرك عاجل وجاد لتجريم ووقف الاعتداءات المستمرة التي يمارسها الاحتلال في حصاره وعدوانه على قطاع غزة ، واستمرار التغوّل الاستيطاني في الضفة الغربية، ومحاولات طمس المعالم العربية والإسلامية في مدينة القدس ، والعدوان المتواصل ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين؛ وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك"