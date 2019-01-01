نقابة الصحفيين تحيي صحفييها في ذكراهم السنوية

رام الله / سما /

هنأت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، كافة الصحفيين في أماكن تواجدهم بمناسبة حلول يوم الصحفي الفلسطيني، الذي يصادف السادس والعشرين من أيلول من كل عام.

وترحمت النقابة في بيان لها اليوم الخميس، على شهداء الحركة الصحفية متمنية السلامة والشفاء للجرحى الصحفيين، مجددةً العهد والوعد ان تبقى على الدرب تحمي الحريات وتحفظ القسم الأمين لسمو صاحبة الجلالة.

وجددت النقابة في هذه المناسبة العهد بان تبقى قلعة لكل أبنائها والحارس الأمين على حريات العمل الصحفي والمدافعة عن الحقوق المهنية، مطالبة الجميع بتوحيد كل الجهود المخلصة لاستنهاض الأداء الصحفي المهني، وتحمل مسؤولياته في الدفاع عن حقوق شعبنا وقضاياه العادلة بعيدا عن الحزبية والفئوية.

وشددت على أهمية تعظيم التضامن العربي والدولي مع حقوق الصحفيين الفلسطينيين وإسنادهم بمختلف الطرق، لتعزيز قدراتهم لمواصلة عملهم وأداء واجبهم المهني، وضمان حصول الصحفيين وعائلاتهم على التعويض الكامل عما لحق بهم من أذى وخطر حقيقي. وعلى رفضها للمحاولات الإسرائيلية لتبرير جرائمها ومسها بحقوق الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدة أن طبيعة أفعال وجرائم قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تمثل أكبر مصدر للتحريض، وليس كما تحاول أجهزة دولة الاحتلال إلصاق مثل هذه التهمة بإعلامنا المحلي والصحفيين الفلسطينيين.

كما طالبت نقابة الصحافيين الفلسطينيين المجتمع الدولي والاتحادات الدولية والعربية للصحفيين الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بوقف ممارساته القمعية ضد الصحفيين الفلسطينيين وإدانة هذه الانتهاكات الإجرامية المتواصلة بحق صحفيينا.