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جيش الإحتلال: مناورة للقوات البرية تحاكي احتلال قرية لبنانية

الخميس 26 سبتمبر 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الإحتلال: مناورة للقوات البرية تحاكي احتلال قرية لبنانية


القدس المحتلة / سما /

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الخميس، عن مناورة عسكرية اسرائيلية نفذها الجيش حاكت احتلال قرية لبنانية.

وقال المتحدث باسم الجيش، "جرى أمس في قاعدة شيزافون العسكرية للمدرعات مناورة/تمرين يحاكي احتلال قرية لبنانية وذلك في استعراض عسكري أمام ضباط الكلية الحربية والذي يعتبر ذروة سلسلة القتال المتكامل التي تجريها القوات البرية، بحضور نائب رئيس الأركان الجنرال إيال زامير وكبار قادة القوات البرية".

وأضاف: لقد حاكى التمرين قتال في مناطق مأهولة داخل قرية لبنانية مؤيدة للحزب اللبناني، حيث أن سلسلة القتال المتكامل تستغرق 3 أسابيع وتلخص كل المهارات التي اكتسبها ضباط الكلية الحربية والتي تدمج قدرات من أسلحة قتالية مختلقة تحت قيادة واحدة.

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