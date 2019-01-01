غزة: مقتل مواطن وإصابة عدد آخر خلال شجار بخانيونس

غزة / سما /

قتل مواطن وأصيب ثلاثة على الأقل، ظهر اليوم الخميس، خلال شجار بين عدة عائلات غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصدر طبي، فإن شاب وصل جثة هامدة جراء تعرضه لإطلاق نار. فيما وصلت 3 إصابات أخرى لمجمع ناصر الطبي.

وقال أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة في غزة بتصريح صحفي له، إن الشاب (م.س) البالغ من العمر 20 عامًا، توفي متأثرًا بجروحه التي أصيب بها جراء إطلاق نار خلال الشجار.

وتعمل الشرطة الفلسطينية على ضبط الأمن بالمنطقة من خلال اعتقال المتسببين بالشجار.

وقال شهود عيان إن عدة عائلات تسببت بالشجار الذي وقع ظهر اليوم. مشيرةً إلى أن تلك العائلات تورطت في شجار مماثل منذ أيام وتجدد اليوم.

واضطرت الأونروا لإغلاق عدد من المراكز والمؤسسات التابعة لها في محيط المنطقة التي وقع الشجار فيها بخانيونس.