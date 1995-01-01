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وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك

الخميس 26 سبتمبر 2019 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك


وكالات

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، عن وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن عمر يناهز 86 عاما.

وذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية نبأ الوفاة نقلا عن زوج ابنة الرئيس الأسبق الذي قال: "توفي اليوم صباحا الرئيس جاك شيراك محاطا بالمقربين إليه".

يذكر أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك هو سياسي ولد في 29 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1932، في العاصمة الفرنسية باريس.

وشغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي في الفترة الممتدة بين عامي 1974- 1976. وأيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 1986-1988. وكان قد انتُخب عام 1975 كعمدة لمدينة باريس، وبقي في هذا المنصب لمدة 18 عاما.

وأصبح شيراك رئيسا لفرنسا بعد الفوز بالانتخابات عام 1995 وبقي في السلطة حتى عام 2007 وعام 2011.

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