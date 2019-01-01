السفير غنام يطلع مدير الشؤون بالخارجية القطرية على آخر المستجدات

الدوحة / سما /

التقى سفير دولة فلسطين في قطر منير غنام، صباح اليوم الخميس، مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية القطرية، السفير راشد بن عبدالرحمن النعيمي، ووضعه في صورة اخر المستجدات في الوضع الفلسطيني مبرزاً خطورة الاجراءات التصعيدية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية من ناحية تصاعد وتيرة الاقتحامات للمسجد الاقصى المبارك واجراءات تهويد القدس وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وما صدر عن سلطات الاحتلال من تصريحات بشأن ضم المستوطنات وضم غور الاردن، وكلها اجراءات مخالفة لقرارات الشرعة الدولية وتشكل خرقاً للقانون الدولي ، مبرزاً ضرورة تحرك عربي واسلامي اوسع للدفاع عن المقدسات وعن حقوق شعبنا التي تضمنها له قرارات الشرعية الدولية .

كما استعرض السفير غنام مخاطر استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة واستمرار تصاعد وتيرة الاعتداءات على شعبنا هناك ، موضحاً ان وضع اهلنا في قطاع غزة قد وصل الى حد كارثي لا يطاق .

من ناحيته أكد النعيمي موقف بلاده الثابت في دعم حقوق شعبنا الفلسطيني ومؤازرته في كفاحه من اجل التحرر والاستقلال موضحاً ان الدبلوماسية القطرية تتابع باهتمام كافة التطورات في فلسطين وتساند بقوة الموقف الفلسطيني الرسمي في كافة المحافل مشيراً الى ما جاء في خطاب

امير قطر اول امس في الامم المتحدة من تأكيد على حق الشعب الفلسطيني في التحرر واقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحذيره من مخاطر الاجراءات الاسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي، وتأكيده ان السلام لا يمكن احلاله الا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وتأكيده على ان قطر ستواصل دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني العادل .

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وقضايا تخص ابناء الجالية الفلسطينية في قطر .