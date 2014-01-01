صحيفة عبرية: السنوار الخامس ضمن قائمة "أكثر الشخصيات تأثيرًا" على الإسرائيليين

القدس المحتلة / سما /

وضعت صحيفة "كلكليست" العبرية قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ضمن قائمة الـ100 شخصية الأكثر تأثيرًا في مجتمع الكيان الإسرائيلي.

وجاء السنوار، وفق ترتيب الصحيفة العبرية، في المرتبة الخامسة لأكثر الشخصيات تأثيرًا بالإسرائيليين، التي ضمّت أيضًا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وقالت إن قائد حماس بغزة يعتبر شخصية محورية في الصراع الدائر، إذ يتحكّم بمستوى إشعال الأحداث سواءً عبر التظاهرات على الحدود ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار أو التصعيد العسكري.

وذكرت أنّه "لم يرتدع خلال شهري مارس ومايو من هذا العام من الدخول في مواجهة شاملة، وخاض موجتي تصعيد قصيرة لكنها مكثّفة ضد "إسرائيل" أطلق خلالها 700 صاروخ على الأقل؛ والتي تسببت بمقتل أربعة مستوطنين وهو العدد الأكبر منذ انتهاء حرب العام 2014".

وفيما يتعلق برؤية السنوار للتسوية والتهدئة المقترحة في القطاع، ادّعت الصحيفة العبرية أنّه يرى بأن الحركة تحاول الحفاظ على نفسها في غزة، إضافة لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة؛ استعدادًا ليوم ما بعد الرئيس محمود عباس، وأنّه يريد هدوءًا في غزة للتركيز على الضفة.