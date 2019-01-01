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تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد

الخميس 26 سبتمبر 2019 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد


وكالات / سما /

كشفت نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة هنا الزاهد التي تخضع للعلاج بأحد المستشفيات خارج مصر؛ إثر تعرضها لوعكة صحية أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها أحمد فهمي في سنغافورة.

وقالت الفنانة نهال عنبر، في تصريح لصحيفة مصراوي": "هنا الزاهد ما زالت تتلقى العلاج، وحالتها الصحية مستقرة، وفي تحسن الحمد لله". وأوضحت عنبر أنها محجوزة في المستشفى في غرفة عادية، وليس في العناية المركزة كما يتردد.

واستكملت: "زوجها الفنان أحمد فهمي بجوارها، ويلازمها طوال الوقت". وكشفت أن هنا الزاهد من المقرر أن تعود إلى مصر بمجرد موافقة الأطباء على خروجها، بعد استكمال العلاج.

كان الفنان أحمد فهمي قد أعلن عن تعرض زوجته هنا الزاهد لوعكة صحية، خلال قضائهما شهر العسل، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لزوجته الفنانة هنا الزاهد من المستشفى.

#هنا الزاهد

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