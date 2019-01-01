121 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الاقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، من جهة باب المغاربة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 121 مستوطنا اقتحموا الاقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ومحاولة تأديتهم طقوسا تلمودية في الأقصى.

وأضافت ان شرطة الاحتلال اغلقت باب المغاربة عقب اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

وكانت ما تسمى "جماعات الهيكل" المزعوم قد دعت على التواصل الاجتماعي لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة الأعياد اليهودية.