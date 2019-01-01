وزارة التنمية تعقد ورشة حول إدارة الحالة لمديرية القدس

القدس المحتلة / سما /

عقدت وحدة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعيّة المموّل من البنك الدولي، أمس الأربعاء، ورشة تدريبيّة حول منهجيّة إدارة الحالة، لطاقم مديريّة القدس، في جامعة القدس ببلدة أبو ديس، بحضور نائب مدير المديريّة محمّد أبو مفرح، وعدد من موظّفي المديريّة، وباحثين اجتماعيّين، وموجّهين مهنيّين.

وقدّم منسّق المشروع، المدرّب زياد فرج، عرضًا حول الإطار المفاهيمي لإدارة الحالة، وأهميّة بناء نموذج فلسطيني، وتقييم بيئة العمل، من ناحية نقاط القوّة والضعف.

وشملت الورشة مناقشات حول تطبيق إدارة الحالة في السياق الفلسطيني من مختلف الجوانب، وأنشطة تفاعلية وعصف ذهني، وانعكاسات ذلك على التحديّات التي يواجهها المجتمع الفلسطيني.

وتعتبر إدارة الحالة منهجية شمولية تهدف إلى مساعدة المستفيدين من أفراد وأسر، للوصول إلى مستوى يحقّق درجة عالية من التكيّف مع البيئة المحيطة، ويلبّي احتياجاتهم النمائيّة والطارئة باستقلاليّة وكرامة.

وتأتي هذه الورشة، ضمن مجموعة من الورش التدريبيّة واللقاءات، التي تقدّمها وحدة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في الوزارة للباحثين الاجتماعيّين، في مختلف المحافظات الفلسطينيّة.