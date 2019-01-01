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هنية يعلن موافقة حماس على مبادرة الفصائل لانهاء الانقسام دون شروط

الخميس 26 سبتمبر 2019 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يعلن موافقة حماس على مبادرة الفصائل لانهاء الانقسام دون شروط


غزة / سما /

اعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية موافقة الحركة على مبادرة الفصائل الفلسطينية لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة  الوطنية .

وقال هنية خلال لقاء جمعه بالفصائل الفلسطينية :" أرحب بقادة الفصائل الوطنية الفلسطينية التي بادرت لتقديم مبادرة تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام ، و أعلن الموافقة وقبول مبادرة الفصائل الوطنية كاملة والتي تقدم بها قادة الفصائل بدون أي ملاحظات أو شروط أو تعديلات".

وأضاف :" أتمنى لقيادة الفصائل النجاح في هذه المبادرة وفي استكمال هذه المبادرة مع إخواننا في قيادة حركة فتح ، كما يشرفني باسمي وباسم إخواني في قيادة تسليم الرد الرسمي لقيادة الفصائل الوطنية الفلسطينية على هذه المبادرة".

#اسماعيل هنية #المصالحة #فتح #حماس #الفصائل #الانقسام

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