"الخدمة العامة" تنقذ طفلاً من الشلل بعد عملية جراحية مقعدة

غزة / سما /

أجرى فريق جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الخدمة العامة برئاسة أ. د. محمود أبو خاطر – استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الشفاء بمساعدة فريق العمليات عملية جراحية لإنقاذ طفل من الشلل نتيجة انزلاق غضروفي نادر الحدوث .

هذا وأوضح د. أبو خاطر أن الطفل يبلغ من العمر 13 عاماً وحضر إلى المستشفى وهو يعاني من انحناء بالظهر وخدلان بالساقين والقدمين وصعوبة شديدة بالحركة ، وتم عمل صورة رنين مغناطيسي للمريض ، وتبين أنه يعاني من وجود غضروف ضخم مع تضيق حاد في المستوى الرابع والخامس القطني.

و أشار أبو خاطر أن هذه الحالة نادرة الحدوث لدى الأطفال وتحدث مرة واحد من بين 10 مليون بالعالم ، مؤكداُ أن مثل هذه العمليات تتطلب إمكانيات وخبرة واسعة و مهارة عالية ودقة متناهية، حيث تقرر إجراء العملية في مستشفى الخدمة العامة لتوافر الإمكانيات اللازمة و تم استخدام تقنيات متقدمة لإزالة الغضروف والحفاظ على استقرار الفقرات وأجريت العملية بنجاح باهر مما ساهم في إنقاذ الطفل من الشلل .

يذكر أن د أبو خاطر القادم من ألمانيا والحاصل على دكتوراه في جراحة المخ والأعصاب عمل سابقا كمحاضر لأكثر من 10 سنوات في جامعات بألمانيا ، وحالياً يعمل كاستشاري في جراحة المخ والاعصاب بمستشفى الخدمة العامة ومجمع الشفاء الطبي مستشفى غزة الأوروبي وأجرى العديد من العمليات الصعبة والنادرة والتي حققت نجاحات لقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى .