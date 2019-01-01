  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية تحذر من خطورة الصمت الدولي على انتهاكات الإحتلال

الخميس 26 سبتمبر 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

ادانت وزارة الخارجية والمغتربين تصعيد قوات الإحتلال إقتحامتها المتتالية للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية على إمتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يحدث منذ يومين في الإقتحامات الإستفزازية لمدينتي رام الله والبيرة وأحيائهما المختلفة وعدد من البلدات والقرى في المحافظة كما حصل في كوبر وبلدة بير زيت وأبو اشيخدم وغيرها، بما تتركه تلك الإقتحامات من ترويعٍ وإرهاب للمواطنين الآمنين في منازلهم الأطفال منهم والنساء والشيوخ والمرضى، وبما يترافق معها من إغلاقات ومنع للتجوال وشل حركة المواطنين، وإعتداءات متواصلة على المواطنين وتخريب أثاث منازلهم. هذا بالإضافة لإستباحة المناطق والمدن المصنفة أ بما يشكله ذلك من خرقٍ فاضح وانتهاكٍ صارخ للإتفاقيات الموقعة.

وحذرت الوزارة من مغبة التعامل مع إقتحامات وإجتياحات قوات الإحتلال وأجهزته المختلفة للمناطق المصنفة أ كأمور باتت إعتيادية ومألوفة لا تُثير أية ردود فعل على المستويات كافة، خاصة المستوى الدولي. 

واكدت الوزارة أن اقتحام مناطق "أ" يعكس مدى التمرد الإسرائيلي على الإتفاقيات الموقعة والتنكر لها، ويُعبر عن عنجهية إسرائيلية مبنية على القوة الغاشمة التي ترفض الإتفاقيات وتسعى دائماً للإنقلاب عليها، خدمةً لمخططات إستعمارية توسعية تهدف إلى تهويد وضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحويل القضية  من حقوق شعب وطنية مغتصبة بقوة الإحتلال إلى مجرد مشاكل سكان يتم حلها عبر القنوات الأمنية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الإحتلال قبل فوات الأوان، ذلك حفاظاً على ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة وشرعيتها وقراراتها.

#وزارة الخارجية

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من نتنياهو على تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة..

الجهاد تدحض تورطها بأحداث مصر الأخيرة

بعد فشل المحادثات.. الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة

الكشف عن خطة تحرك للفصائل تتضمن مسيرة مليونيه للضغط على فتح وحماس

لينا موازيني هربت من الحرب في غزة لتصبح مهندسة بألمانيا

ردا على "التنمية برام الله".. العمادي: ننسق مع السلطة في كل المساعدات القطرية لغزة

ايمن عودة يكشف ماذا طلب غانتس منه

الأخبار الرئيسية

هنية

هنية يعلن موافقة حماس على مبادرة الفصائل لانهاء الانقسام دون شروط

الأسباب التي منعت نتنياهو من تنفيذ عملية عسكرية ضد غزة

إضراب بالسفارات الإسرائيلية في الخارج وإغلاق المعابر مع الضفة والقطاع احتجاجا

ايزنكوت : يجب اسقاط حكم حماس في غزة وسياسة نتنياهو الحالية تقويها

الحكومة: لجان رواتب موظفي السلطة في غزة مستمرة في عملها