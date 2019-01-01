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الحليب علاج لمن يعاني من ضغط الدم

الخميس 26 سبتمبر 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحليب علاج لمن يعاني من ضغط الدم


وكالات / سما /

توصل عدد من الأطباء المختصين بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى تحديد عدد من الأطعمة التي تدخل في النظام الغذائي وتساهم بشكل كبير في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.

توصل عدد من الأطباء المختصين بأمراض القلب إلى أن الأشخاص النباتيين يعانون من مشاكل ضغط أقل من الأشخاص الذين يتناولون اللحوم.

ونصح الأطباء باتباع نظام غذائي يعتمد على المزيد من الخضراوات والفواكه الطازجة بالإضافة للممارسة الرياضة والتقليل من تناول الملح.

وأضاف الأطباء بان كل شخص يعاني من ارتفاع في الضغط يجب أن يتناول يوميا ما بين 1000 إلى 1300 ملليغرام من الكالسيوم بالإضافة للتقليل من تناول الملح، وأضاف الأطباء بأنه يجب تضمين النظام الغذائي الحليب والمشتقاته باستثناء لبن الزبادي.

ويجب تضمين النظام الغذائي المنتجات التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية كبذور الكتان التي يمكن إضافتها في ملعقتين إلى اللبن أو الجبن، بحسب موقع "ميديكال اكسبريس".

هذا وكان الأطباء في وقت سابق قد تحدثوا عن منتجات تبطئ عملية الشيخوخة، وشملت القائمة الشاي الأخضر والجبن والطماطم.

#الحليب #ضغط الدم

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