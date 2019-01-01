مدرب خدمات الشاطئ يتوعد الحوانين في اللقاء القادم

غزة / سما /

عبّر ربحي سمور المدير الفني لفريق خدمات الشاطئ, عن سعادته الكبيرة بالفوز على شباب خانيونس (2-0), ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الممتازة.

وقال سمور في تصريحات إذاعية, إن لاعبي "البحرية" قدّموا عرضا جيدا ضد شباب خانيونس, واعدا الجماهير بالانتصار على بيت حانون الرياضي في الجولة المقبلة وإلحاق أول خسارة به هذا الموسم.

وأضاف: "حققنا المطلوب أمام شباب خانيونس, والآن نتطلع للمواجهة القادمة أمام بيت حانون الرياضي (...), أعلم أنها ستكون صعبة لكنّا لن نفرّط بالفوز عليه, وسنعود بالنقاط الثلاث".

وبيّن مدرب "البحرية" أن لقاء "الحوانين" سيكون حاسما لوصول الشاطئ لصدارة دوري الترتيب, آملا أن يكون فريقه على قدر المسؤولية لإسعاد الجماهير مجددا.

يشار إلى أن خدمات الشاطئ يحتل المركز الثالث حاليا في ترتيب الممتازة برصيد 8 نقاط, بفارق الأهداف خلف خدمات رفح, في حين يتواجد بيت حانون الرياضي متصدرا برصيد 10 نقاط.