اجتماع وزاري لدعم الاونروا في نيويورك

رام الله /سما/

قال رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الفلسطينية د. عمر عوض الله ان السيد الرئيس التقى في نيويورك، الليلة الماضية الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني و بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف..

الى ذلك أوضح عوض الله في حديث لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية صباح اليوم الخميس ، ان اجتماعا وزاريا للدول العربية عقد على هامش اعمال الجمعية العامة وتم تقديم خطة لدعم ستة عشر قرارا فلسطينيا بينها قرار تجديد الولاية لثلاث سنوات لوكالة الأونروا وعقد اجتماع لسفراء دول منظمة التعاون الاسلامي للتحرك لإدانة ممارسات الاحتلال ومواجهة المشاريع الاستيطانية ومخططات الضم ..

وبين عوض الله ان اللقاءات التي جرت مع المسؤولين الدوليين سواء التي عقدها السيد الرئيس او الخارجية تركزت على ضرورة التحرك على مستويين أولها ضرورة قيام الدول الاوروبية وغيرها بتحرك جماعي لحماية شعبنا ووضع خطة لحماية الانجازات التي حققتها المنظمة الاممية وعلى رأسها ضرورة تطبيق قرار ادانة الاستيطان وثانيها العمل على ايجاد الية للاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام سبعة وستين .....

على ذات الصعيد قال رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية د. عمر عوض الله ان وزير الخارجية د. رياض المالكي التقى بالأمس على هامش اعمال دورة الجمعية العامة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا وطالبها بضرورة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال بحق شعبنا بناء على طلب الاحالة الذي قدم للمحكمة.