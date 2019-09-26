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لأول مرة.. ابن سلمان: أتحمل مسؤولية جريمة خاشقجي (شاهد)

الخميس 26 سبتمبر 2019 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. ابن سلمان: أتحمل مسؤولية جريمة خاشقجي (شاهد)


وكالات

كشف موقع برنامج "فرونتلاين" التلفزيوني الأمريكي عن اعتراف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لأول مرة، بتحمل المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأوضح الموقع، في ترويج لبرنامج عن ابن سلمان، سيتم بثه يوم 1 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، أن الأخير اعترف لمارتن سميث، مراسل "فرونتلاين"، أن الجريمة وقعت في ظل إدارته، وأنه "يتحمل المسؤولية كاملة" بموجب ذلك، إلا أنه نفى أي علم بشأن الخطة.

وأصر "سميث" لفهم كيفية حدوث مثل تلك الجريمة الكبيرة دون علم ولي العهد، فبرر الأخير بالقول إن لديه 20 مليون مواطن، وثلاثة ملايين موظف حكومي.

رد الصحفي الأمريكي بالتساؤل عن استخدام إحدى الطائرات التابعة لحكومة المملكة، فقال ابن سلمان "لدي مسؤولون ووزراء يتابعون الأمور، وهم المسؤولون ولديهم الصلاحيات لفعل ذلك".

وجرت وقائع الحوار في كانون الأول/ ديسمبر 2018، عندما طلب سميث مقابلة ابن سلمان على هامش حضوره سباق سيارات قرب العاصمة السعودية الرياض.

كان ذلك بعد شهرين على مقتل الصحفي السعودي في قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية.

— ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) September 26, 2019
 

 

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