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أردوغان يرفض عشاء الأمم المتحدة بسبب وجود السيسي (صورة)

الخميس 26 سبتمبر 2019 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يرفض عشاء الأمم المتحدة بسبب وجود السيسي (صورة)


وكالات

قال مراسل صحيفة "حرييت" التركية، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر مغادرة حفل العشاء الذي أقيم في الأمم المتحدة، بعد رؤيته الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حاضرا في القاعة.


وقال "Razi canikligil" في تغريدته: "لم يدخل الرئيس أردوغان القاعة عندما رأى الرئيس المصري السيسي يجلس على طاولة ترامب ذاتها في الأمم المتحدة. فغادر أردوغان القاعة".


وأضاف: "جمعت طاولة الرئيس المصري كلا من الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس البولندي أندريه دودا".


وتضمنت تغريدة المراسل التركي صورة من حفل العشاء، يظهر فيها كل من الرئيس المصري والرئيس الأمريكي على الطاولة ذاتها.

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