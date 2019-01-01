  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرج عن محافظ القدس ووزيرها

الخميس 26 سبتمبر 2019 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن محافظ القدس ووزيرها


القدس المحتلة/سما/

أفرجت شرطة الاحتلال عن محافظ القدس عدنان غيث ووزيرها فادي الهدمي مساء امس ، بعد التحقيق معهما وتوقيفهما عدة ساعات في مركز شرطة المسكوبية بالمدينة.
وافاد مراسل صوت فلسطين في القدس ان شرطة الاحتلال افرجت عن 10 مواطنين من بلدة العيسويه ، بشرط الحبس المنزلي ودفع غرامة قيمتها 400 شيكل، كما فرضت على خمسة منهم الإبعاد عن بلدتهم حتى الثالث من الشهر المقبل..
يذكر ان بلدة العيسويه تحولت إلى بلدة الالف معتقل الذين يعاد اعتقالهم عدة مرات دن تهمة حيث يتم استهدافها من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بشكل شبه يومي بالاقتحامات والمداهمات وتفتيش المنازل ومحاولات الترويع .
الى ذلك اقتحمت مجموعة من المستوطنين باحات الاقصى المبارك صباح اليوم في اطار النهج التهويدي لجماعة الهيكل المزعوم التي توجه دعوات تحريضية بتوسيع وتكثيف الاقتحامات للمسجد الاقصى المبارك بذريعة الاحتفال بما يسمى بالأعياد اليهودية.
 

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من نتنياهو على تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة..

الجهاد تدحض تورطها بأحداث مصر الأخيرة

بعد فشل المحادثات.. الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة

الكشف عن خطة تحرك للفصائل تتضمن مسيرة مليونيه للضغط على فتح وحماس

لينا موازيني هربت من الحرب في غزة لتصبح مهندسة بألمانيا

ردا على "التنمية برام الله".. العمادي: ننسق مع السلطة في كل المساعدات القطرية لغزة

ريفلين يتجه لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

الأخبار الرئيسية

ايزنكوت : يجب اسقاط حكم حماس في غزة وسياسة نتنياهو الحالية تقويها

إضراب بالسفارات الإسرائيلية في الخارج وإغلاق المعابر مع الضفة والقطاع احتجاجا

الرئيس عباس يعلن في الامم المتحدة اليوم اعتزامه الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية وسيحدد موعدها

الحكومة: لجان رواتب موظفي السلطة في غزة مستمرة في عملها

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات تطال 43 مواطنا وتصادر مركبات