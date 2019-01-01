الاحتلال يفرج عن محافظ القدس ووزيرها

القدس المحتلة/سما/

أفرجت شرطة الاحتلال عن محافظ القدس عدنان غيث ووزيرها فادي الهدمي مساء امس ، بعد التحقيق معهما وتوقيفهما عدة ساعات في مركز شرطة المسكوبية بالمدينة.

وافاد مراسل صوت فلسطين في القدس ان شرطة الاحتلال افرجت عن 10 مواطنين من بلدة العيسويه ، بشرط الحبس المنزلي ودفع غرامة قيمتها 400 شيكل، كما فرضت على خمسة منهم الإبعاد عن بلدتهم حتى الثالث من الشهر المقبل..

يذكر ان بلدة العيسويه تحولت إلى بلدة الالف معتقل الذين يعاد اعتقالهم عدة مرات دن تهمة حيث يتم استهدافها من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بشكل شبه يومي بالاقتحامات والمداهمات وتفتيش المنازل ومحاولات الترويع .

الى ذلك اقتحمت مجموعة من المستوطنين باحات الاقصى المبارك صباح اليوم في اطار النهج التهويدي لجماعة الهيكل المزعوم التي توجه دعوات تحريضية بتوسيع وتكثيف الاقتحامات للمسجد الاقصى المبارك بذريعة الاحتفال بما يسمى بالأعياد اليهودية.

