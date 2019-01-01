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وقفة أمام "بوابة برلين" رفضًا للاحتلال الإسرائيلي

الخميس 26 سبتمبر 2019 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة أمام "بوابة برلين" رفضًا للاحتلال الإسرائيلي


رام الله / سما /

شهدت العاصمة الألمانية، برلين، مساء الأربعاء، مظاهرة احتجاجية رافضة لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وجاءت المظاهرة تلبية لدعوة وجهتها جمعية "برلين بيت فلسطين"، حيث احتشد 500 شخص تقريبًا عند الميدان المقابل لباب "براندنبرغ" التاريخي بالعاصمة الألمانية، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وندد المحتجون في المظاهرة باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وهم يحملون أعلام فلسطين ويرددون هتافات رافضة للممارسات الإسرائيلية.

ومنعت السلطات الألمانية يوم أمس، شادي البوريني وقاسم النجار من الصعود للمسرح وتقديم الأغاني للجمهور أمام بوابة برلين، بعد أن أبلغتهما بمنعهما من المشاركة والتواجد بين الجمهور.

وكان البرلمان الألماني صنّف في أيار/ مايو الماضي حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها BDS، بأنها "معاداة للسامية". وسبق أن رفضت السلطات الألمانية منح تأشيرة للفلسطينية رسمية عودة تحت مبرر تشكيلها "الخطر على النظام العام"، حيث كانت ستشارك في فعاليات لشبكة "صامدون".

وفي حزيران الماضي، أجبرت السلطات الألمانية الكاتب الفلسطيني خالد بركات، وزوجته شارلوت كيتس، على مغادرة ألمانيا، على خلفيّة تنظيمه نشاطات وندوات تدعو لمقاطعة "إسرائيل".

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