السفير شبلي يبحث مع وزيرة الاقتصاد الرقمي لمالي التعاون

كاميسا كامارا / سما /

التقى سفير دولة فلسطين لدى مالي هادي شبلي وزيرة الاقتصاد الرقمي والآفاق المستقبلية لجمهورية مالي كاميسا كامارا ، وذلك في مقر الوزارة بباماكو.

وتم خلال اللقاء ابلاغ الوزيرة كامارا، بجاهزية دولة فلسطين للشروع في انجاز مشروعين هامين في مجالي الاعلام والحكومة الالكترونية بالتنسيق مع الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي PICA.

كما اكد السفير شبلي على تنفيذ المشروعين سيفتح المجال للاستفادة من الخبرات الفلسطينية وتعزيز قدرات الوكالة المالية للتكنولوجيا الحديثة AGETIC.

بدورهاعبّرت الوزيرة المالية عن ارتياحها وسعادتها إزاء هذه المبادرة التي تصب في إطار الجهود الرامية إلى تقوية العلاقة التاريخية بين الدولتين، والتي ستساهم في تعزيز القدرات المالية في مجالي الاعلام والحوكمة الالكترونية.