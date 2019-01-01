كلوب: جوراديولا أفضل مدرب واجهته في مسيرتي

وكالات / سما /

أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بنظيره الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي و وصفه بأفضل مدرب واجهه في مسيرته التدريبية.

و تفوق كلوب مؤخراً على جوارديولا و نال جائزة الأفضل لأفضل مدرب في العالم 2019 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، في الحفل السنوي الذي غاب عنه مدرب السيتي.

و قال كلوب عن جوارديولا في تصريحات صحفية ” أحترمه بشدة ، ماذا يمكنني أن أقول عنه؟ لقد فاز بالعديد من الألقاب و طريقة لعب فريقه ، إنه استثنائي”.

و أضاف كلوب قائلاً ” إنه أفضل مدرب واجهته و أن أترشح للفوز بجائزة الأفضل ضده ، شيء يجعلني أشعر بفخر كبير للغاية”.

و عن فوزه بالجائزة قال ” سعيد جدا و فخور للفوز بها ، هذه الأيام رائعة بالنسبة لي و لكني لا أساوي شيء بدون لاعبي فريقي و لذلك فإن أهم شيء هو الفريق”.

و بخصوص مدرب توتنهام هوتسبر ، ماوريسيو بوتشيتينو ، قال كلوب ” العام الماضي كان مذهلاً ، لقد بنى فريقاً خطوة بخطوة و قطعة بقطعة و قدم مستويات مبهرة”.