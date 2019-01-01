رئيس رابطة الدوري الإسباني يأسف لعدم عودة نيمار

وكالات / سما /

أبدى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أسفه لعدم عودة النجم البرازيلي نيمار إلى الليجا خلال هذا الصيف.

وجاءت تلك التصريحات أثناء مشاركته المؤتمر العالمي لصناعة كرة القدم في مدريد والذي يناقش الأمور الخاصة بالأعمال التجارية المرتبطة باللُعبة حيث يرى تيباس أن وجود لاعبين كبار يرفع من القيمة السوقية للمسابقة بشكلٍ عام.

قال تيباس عن عودة نيمار: “نعم كنت أرغب في عودته..كنت أتمنى رؤية لاعب من هذا المستوى في الليجا تماماً كما أحب رؤية جوارديولا ومورينيو يدربان فريقاً إسبانياً من جديد..يجب أن نتطلع دائماً إلى الأفضل”.

وارتبط مهاجم باريس سان جيرمان طوال الصيف بريال مدريد وبرشلونة، وكان الأخير الأكثر جدية ومحاولة لضمه إلا أنه لم يصل لاتفاق مع النادي الفرنسي العاصمي.

وبقى نيمار في النهاية بنادي باريس بعد مفاوضات وأحاديث طويلة عن رغبته في العودة إلى ملعب الكامب نو.