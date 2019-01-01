فوز كاسح لتشيلسي في كأس الرابطة وليفربول ينجز المهمة

وكالات / سما /

نجح فريقا تشيلسي وليفربول في إنجاز مهمة عبور الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية بنجاح، من خلال التغلب على جرمسبي وميلتون كينز دونز على الترتيب.

وحقق البلوز فوزاً ساحقاً على حساب الفريق الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة ملعب ستامفورد بريدج في لندن، فيما تفوق الريدز خارج أرضهم بهدفين نظيفين.

روس باركلي افتتح مجال التسجيل لمصلحة فريق غرب لندن في الدقيقة 4، قبل أن يضيف باتشواي الهدف الثاني لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 7.

الفريق الزائر نجح في تضييق الفارق عن طريق هدف ماتيو جرين في الدقيقة 19، قبل أن يعود تشيلسي لإضافة هدف جديد عن طريق النجم الإسباني بيدرو رودريجيز لتنتهي الفترة الأولى بتقدم البلوز بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وفي الشوط الثاني، ضاعف فريق المدرب فرانك لامبارد النتيجة عن طريق المدافع الفرنسي كورت زوما، الذي سجل الهدف الرابع في الدقيقة 56، ثم جاء الهدف الخامس بتوقيع رييس جيمس، قبل أن يضيف باتشواي هدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه في الدقيقة 86، ويختتم هودسون أودوي سباعية تشيلسي في الدقيقة 89.

أما ليفربول، فسجل هدفه الأول عن طريق لاعب الخبرة، جيمس ميلنر في الدقيقة 41، قبل أن يصنع نفس اللاعب هدف الليفر الثاني لمصلحة كي جانا هويفر في الدقيقة 69.