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فيديو.. ريال مدريد يحقق فوزاً سهلاً على أوساسونا ويتصدر الليجا

الخميس 26 سبتمبر 2019 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يحقق فوزاً سهلاً على أوساسونا ويتصدر الليجا


وكالات / سما /

حقق ريال مدريد فوزاً سهلاً على ضيفه أوساسونا بهدفين لصفر في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو برسم الجولة 6 من الدوري الإسباني.

ووقع النجم البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور على هدف ريال مدريد الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36، مسجلاً أول أهدافه في الدوري الإسباني. وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف الموهوب البرازيلي الآخر رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 72، دقائق قليلة على دخوله بديلاً لفينيسيوس، بعد استلام وترويض رائع لكرة طويلة أسكنها بتسديدة قوية الزاوية اليسرى لحارس مرمى أوساسونا.

وبهدف الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الدوري الإسباني مؤقتاً، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند النقطة 7 في المركز 11.

#ريال مدريد #أوساسونا #الليجا

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