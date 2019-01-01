والد مريص يناشد الوزير الشيخ بتسهيل سفر نجله للعلاج

غزة / سما /

ناشد والد المريض مؤمن رمزي مسلم من سكان مخيم المفازي وسط قطاع غزة الجهات المسؤولة ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بتسهيل سفره المقرر في نهاية هذا الشهر للعلاج في مستشفى المقاصد بمدينة القدس المحتلة بعد حصوله على تحويلة من دائرة العلاج بالخارج بوزارة الصحة .

وأوضح والد المريض مؤمن أن نجله البكر أصيب بخلع في كثفه منذ أكثر من سنتين أثناء تدربه في أحد النوادي حيت أنه رياضي و لاعب كرة سلة وطائرة وهذا أدى الى صعوبة تحريك يده وأن حركها فبصعوبة مع شعوره بألم شديد وكذلك عدم قدرته على حمل أي شيء حتى لو كان خفيفا .

وقال مسلم " ان ابني مؤمن "٢١" عاما بحاجة سريعة لاجراء عملية جراحية في مستشفى المقاصد بعد تعذر إجراؤها في مستسفى القدس بغزة ".

وأضاف أن الاخوة في مستشفى شهداء الاقصى و دائرة العلاج بالخارج خاصة رئيس الدائرة د. زكريا اللوح تفهموا بخطورة الحالة وقرروا تحويله الى مستسفى المقاصد بالقدس المحتلة.

وأشار والد المريض مسلم أن موعد سفره في تاريخ ٢٩ من هذا الشهر وهناك تخوف من تعطيل سفره من قبل الجانب الإسرائيلى تحت حجج واهية لهذا أناشد الاخ الوزير حسين الشيخ الذي لن يتوان ولو للحظة واحدة عن مساعدة أبناء شعبه التدخل من أجل تسهيل مهمة سفر ابني البكر مؤمن حيت ان إصابته أصبحت تسبب له حرجا في جامعته وعند أصدقائه للعلاج في مستشفى المقاصد .