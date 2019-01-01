الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنين ويسلم آخر بلاغا لمراجعة مخابراته

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها، وفتشت عدة منازل في مدينة الخليل وبلدة حلحول.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال، اقتحمت مدينة الخليل، واعتقلت المواطن بشار عبد العليم دعنا، وسلمت الشاب مجد بدران جابر، بلاغا لمراجعة مخابراتها خلال اقتحامها منزله والعبث بمحتوياته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمال الخليل، واعتقلت الأسير المحرر اسلام اياد البو، وفتشت منازل المواطنين في عدة احياء من البلدة، عرف من أصحابها زياد عدنان مضي، ويحيى صادق جحشن، وزياد حجازي مضي.