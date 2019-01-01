  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنين ويسلم آخر بلاغا لمراجعة مخابراته

الخميس 26 سبتمبر 2019 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها، وفتشت عدة منازل في مدينة الخليل وبلدة حلحول.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال، اقتحمت مدينة الخليل، واعتقلت المواطن بشار عبد العليم دعنا، وسلمت الشاب مجد بدران جابر، بلاغا لمراجعة مخابراتها خلال اقتحامها منزله والعبث بمحتوياته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمال الخليل، واعتقلت الأسير المحرر اسلام اياد البو، وفتشت منازل المواطنين في عدة احياء من البلدة، عرف من أصحابها زياد عدنان مضي، ويحيى صادق جحشن، وزياد حجازي مضي.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من نتنياهو على تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة..

الجهاد تدحض تورطها بأحداث مصر الأخيرة

بعد فشل المحادثات.. الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة

الكشف عن خطة تحرك للفصائل تتضمن مسيرة مليونيه للضغط على فتح وحماس

لينا موازيني هربت من الحرب في غزة لتصبح مهندسة بألمانيا

ردا على "التنمية برام الله".. العمادي: ننسق مع السلطة في كل المساعدات القطرية لغزة

ريفلين يتجه لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

الأخبار الرئيسية

ايزنكوت : يجب اسقاط حكم حماس في غزة وسياسة نتنياهو الحالية تقويها

إضراب بالسفارات الإسرائيلية في الخارج وإغلاق المعابر مع الضفة والقطاع احتجاجا

الرئيس عباس يعلن في الامم المتحدة اليوم اعتزامه الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية وسيحدد موعدها

الحكومة: لجان رواتب موظفي السلطة في غزة مستمرة في عملها

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات تطال 43 مواطنا وتصادر مركبات