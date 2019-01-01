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نشر صورة لأول مرة تجمع نصر الله بخامنئي وسليماني (شاهد)

الخميس 26 سبتمبر 2019 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نشر صورة لأول مرة تجمع نصر الله بخامنئي وسليماني (شاهد)


وكالات

نشرت مواقع مقربة من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، صورة تجمعه بالأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني.

وذكر موقع "khamenei.ir"، أن الصورة تنشر للمرة الأولى، للقاء الذي عقد بين القادة الثلاثة، دون الكشف عن موعد ومكان اللقاء.

وألمح الموقع الإلكتروني لقناة "العالم" الإيرانية، إلى أن اللقاء كان قريبا، في إشارة إلى أن الصورة ليست أرشيفية.

وظهرت في خلفية الصورة، مكتبة، وستارة زرقاء اللون، وارتدى خامنئي ونصر الله الزي المعروف للمرجعيات الشيعية، فيما ارتدى سليماني سترة صحراوية اللون، ظهر فيها سابقا في مناطق المعارك بسوريا والعراق.

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