نتنياهو يتعهد بإقامة حكومة وحدة وطنية بأسرع وقت ممكن وغانتس يرد

القدس المحتلة / سما /

شكر نتنياهو الرئيس الإسرائيلي على تكليفة بمهمة تشكيل الحكومة، مشيرا في مستهل خطابه الى التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل والتي تتطلب توحيد جميع القوى لمواجهتها، وقال اننا بحاجة الى حكومة وحدة لمواجهات التحديات الأمنية وتتطلب مواجهتها ميزانيات كبيرة، وقال ان التحدي الاخر الذي تواجهه إسرائيل هو الوصول الى توافقات بالمواقف قومية وتشكيل جبهة موحدة لاستغلال الفرصة الكامنة بادارة ترامب والتقرب من الولايات المتحدة ، واستغلال هذه الفرصة السياسية السانحة حاليا وعدم تفويتها.

وتعهد نتنياهو تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، متعهدا ان تكون حكومة وحدة وطنية، وهي الخيار الوحيد المطروح اليوم، وقال انه لا يجب المماطلة وتضييع الوقت، فلا مفر الا السعي لتشكيل حكومة واسعة، وتعهد نتنياهو بتشكيلها بسرعة وانه سيقوم بإعادة التفويض للرئيس الاسرائيلي بحال فشله في هذه المهمة.

وعقب رئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس على اعلان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلن تكليف مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة الى رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، مؤكدا انه لن يجلس في حكومة يرأسها من يمتلك لائحة اتهام.

واعلن مقر الرئيس الإسرائيلي رسميا بوقت سابق أنهم يجرون استعداداتهم لمراسم تكليف الرئيس الإسرائيلي للشخصية المرشحة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة الساعة الثامنة مساء. ووصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس الى مقر الرئيس الإسرائيلي للجلوس مع ريفلين وعقد جلسة إضافية في محاولة إقامة حكومة وحدة وطنية والتي اعلن لاحقا ان المساعي لتشكيلها قد فشلت.